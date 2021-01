Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe verlängern mit Trainer Hohenberger

So gut ist es für die Selber Wölfe schon lange nicht mehr in der Eishockey-Oberliga gelaufen. Tabellenplatz eins spricht für sich. Da ist es auch keine Überraschung, dass der VER Selb mit Trainer Herbert Hohenberger auch in die kommende Saison geht. Die Vertragsverlängerung ist jetzt unter Dach und Fach, teilt der Verein mit. Hohenberger ist vor gut einem Jahr zu den Selber Wölfen gekommen und hat sie noch in die Playoffs gerettet, ehe Corona die Saison abgebrochen hat. Als Ziel für die laufende Saison gibt Hohenberger aus, so gut wie möglich abzuschneiden. Wie es in der kommenden Saison weitergeht ist auch von der Pandemie abhängig, denn noch ist unklar, wann wieder Zuschauer in die Halle dürfen.