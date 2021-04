Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe vergeben Matchpuck gegen Rosenheim

Jetzt kommt es auf das entscheidende Spiel Nummer 5 an: Die Selber Wölfe konnten am Abend nicht gegen die Starbulls Rosenheim gewinnen, sondern mussten sich mit 4 zu 1 in den Playoffs der Eishockey-Oberliga geschlagen geben. Das Tor für die Wölfe hat Carl Zimmermann geschossen und damit anfangs seine Mannschaft noch in Führung gebracht.

Die Halbfinal-Serie ist damit ausgeglichen. Die Wölfe müssen also morgen (So.) nochmal zuhause in der Netzsch-Arena ran. Erstes Bully ist um 17 Uhr, Die Euroherz-Eiszeit und Sprade TV sind wieder live dabei.