Eishockey Oberliga: Selber Wölfe unterliegen Lindau Islanders knapp nach Verlängerung

Winter ist Krankheitszeit – das mussten auch die Selber Wölfe an diesem Wochenende spüren.

Die mussten gestern gegen die Lindau Islanders auf vier wichtige Spieler verzichten und mit neu gebildeten Reihen auf Eis. Am Ende konnten sie sich so in die Verlängerung retten – unterlagen aber doch mit 3:2. Die Tore für die Wölfe schossen der erst 19-jährige Worotnikow und Ondruschka. Besonders auf seinen Nachwuchs-Stürmer, der gestern seinen Geburtstag feierte, ist Trainer Henry Thom stolz:

In der Tabelle stehen die Wölfe damit weiterhin auf Platz 8 und könnten in den PlayOffs um den Aufstieg mitspielen.

Der nächste Gegner der Selber Wölfe sind am Freitag die Eisbären Regensburg. Radio Euroherz berichtet live in der Eiszeit.