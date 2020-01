Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe trennen sich von Henry Thom

Henry Thom ist nicht länger Trainer der Selber Wölfe. Der Eishockey-Oberligist hat am Abend die Trennung bekannt gegeben. Nach ausgiebigen Gesprächen und Überlegungen habe man entschlossen, Henry Thom mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Damit wolle man neue Impulse auf der Trainerposition setzen, um das Saisonziel Playoffs nicht zu gefährden, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Bis auf Weiteres übernehmen der bisherige Co-Trainer Marc Thumm und die beiden Kapitäne Florian Ondruschka und Lanny Gare das Traineramt beim Tabellenachten.

Thom stand seit Wochen vor allem in Fankreisen in der Kritik – im Dezember setzte ihm deshalb die Vorstandschaft auch ein Ultimatum. Nach dem Erreichen der Meisterrunde hielt sie aber trotzdem an Thom, der seit Dezember 2015 bei den Wölfen an der Bande stand, fest.