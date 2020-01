Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe stellen sich Fans

Gerade noch so die Meisterrunde in der Eishockey-Oberliga erreicht – die Fans der Selber Wölfe hatten sich mehr erhofft und sind enttäuscht von ihrer Mannschaft. Am Mittwoch hatten sie die Möglichkeit, beim Fanstammtisch ihrem Unmut Luft zu machen.

Die Stadiongaststätte war an diesem Abend nicht wirklich voll, die Wölfe nahmen sich aber trotzdem Zeit und stellten sie sich der Kritik der Fans. Zunächst musste sich die Vorstandschaft, die Frage gefallen lassen, warum das Trainer-Ultimatum am Ende doch nicht gezählt hat. Jürgen Golly sagte, dass man damit einen notwendigen Druck aufbauen wollte. Im November sei der Torhüter ausgefallen und dann habe der Kopf eine Rolle gespielt. Später räumte Lanny Gare mit den Gerücht auf, dass er künftig als Trainer an der Bande steht. Warum die Wölfe am Sonntag einfach in der Kabine verschwunden sind, erklärte Kapitän Florian Ondruschka so: Es wäre falsch gewesen, sich zu diesem Zeitpunkt feiern zu lassen.