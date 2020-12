Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe sind hungrig auf mehr

Acht Siege in Folge und Platz 2 in der Tabelle – die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga einen Lauf. Den wollen sie am Abend im Heimspiel gegen die Lindau Islanders (sprich: Ei-länders) fortsetzen. Positive Corona-Fälle hatten für die Mannschaft vom Bodensee eine fast vierwöchige Zwangspause zur Folge. Gerade deshalb sollten die Wölfe den Gegner nicht unterschätzen, warnt auch Stürmer Dennis Schiener:

Erstes Bully im Vorwerk ist um 20 Uhr. Sprade TV und Radio Euroherz übertragen wie gewohnt live.