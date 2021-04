Vorteil Selber Wölfe: nach dem 3:2-Sieg nach Penalty-Schießen führen die Selber in der Best of Five-Playoff-Final-Serie der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Eisbären Regensburg mit 1:0 … morgen wollen die Wölfe zu Hause direkt nachlegen und sich den zweiten der nötigen drei Siege holen, die man braucht, um ins bundesweite Oberliga-Finale zu kommen, sagt Co-Trainer Marc Thumm:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 17 Uhr … Radio Euroherz und Sprade TV sind wie gewohnt live dabei.