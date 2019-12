Die Durststrecke der Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga ist vorbei. Nach acht Niederlagen am Stück feierten die Wölfe am Abend einen 6:2-Heimsieg gegen die Blue Devils Weiden. Überragender Mann vor knapp 3.000 Zuschauern war Stürmer Christoph Kabitzky, der drei Tore selbst erzielte und zwei weitere vorbereitete.

In der Tabelle sind die Wölfe nun Neunter … schon am 2. Weihnachtsfeiertag geht’s weiter – dann kommt das Schlusslicht aus Höchstadt ins Vorwerk.