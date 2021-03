Dass es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt, war vor der Partie klar. Trotz einiger Schwierigkeiten haben die Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga die Pflichtaufgabe bei den Passau Black Hawks bestanden. Am Ende setzten sich die Wölfe beim Tabellenvorletzten mit 4:2 durch. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte Herbert Geisberger, der einen Doppelpack schnürte:

Am Freitag sind die Wölfe spielfrei – am kommenden Sonntag steht dann das Auswärtsspiel bei den Lindau Islanders an.