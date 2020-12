Drei Spiele in einer Woche sollten vermeintlich an den Kräften einer Sportmannschaft zehren – bei den Selber Wölfen ist davon aber keine Spur. Auch ihr nächstes Spiel haben sie am Abend souverän gewonnen: mit 6 zu 1 gegen den Deggendorfer SC. Besonders auffällig neben dem hohen Ergebnis war auch die Verteilung der Strafzeiten: der Deggendorfer Trainer Henry Thom:

Die Selber Wölfe bleiben nach dem 8. Sieg im 9. Spiel auf Tabellenplatz 2 – nächster Gegner sind am Freitag die Lindau Islanders.