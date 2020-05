Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe an weiteren Neuzugängen dran

Vergangene Woche haben die Selber Wölfe mit der Verpflichtung des letztjährigen Oberliga-Topscorers Brad Snetsinger für Aufsehen gesorgt – geht es nach Trainer Herbert Hohenberger, bleibt das nicht die einzige spektakuläre Neuverpflichtung des Eishockey-Oberligisten.

Entsprechende Verhandlungen laufen, so Hohenberger im Gespräch mit Radio Euroherz. Er selbst arbeitet momentan in Selb überwiegend im Home Office, steht aber in ständigem Austausch mit dem Vorstand und den bereits verpflichteten Spielern.