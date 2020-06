Eishockey-Oberliga: Saisonstart wohl erst im Oktober

Die Eishockeyfreunde müssen sich noch ein wenig in Geduld üben. Wie DEB-Ligenleiter Markus Schubert gegenüber Radio Euroherz bestätigt hat, wird die Eishockey-Oberliga wohl erst im Laufe des Oktobers an den Start gehen. Details hierzu, sowie der Rahmenspielplan für die kommende Saison, sollen am Freitag bekanntgegeben werden.

Aktuell steht der DEB mittels einer Task-Force mit den Vereinen in Verbindung, mit dem Ziel, ein tragfähiges Hygienekonzept auszuarbeiten. Dieses soll dann den politischen Entscheidungsträgern vorgelegt werden soll, die dann letztlich die finale Entscheidung über den Saisonbeginn treffen werden.

Eines steht aber für den DEB schon fest: die Saison wird nur MIT Zuschauerbeteiligung durchgeführt werden. Anders wäre ein Betrieb auch wirtschaftlich nicht machbar.