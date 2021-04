Die Viertelfinal-Serie der Eishockey-Oberliga Süd-PlayOffs haben die Selber Wölfe erfolgreich hinter sich gebracht. Am Abend (…)

Die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga das letzte Spiel der Hauptrunde gewonnen. Gegen den SC Rießersee setzten sich die (…)

Nichts zu holen gab es am Abend für die Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga. Trotz einer frühen 2:0-Führung unterlagen die Wölfe bei (…)

Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe gehen am Bodensee baden

Die Selber Wölfe sind mit einem Heimsieg in die Playoffs der Eishockey-Oberliga gestartet. Gegen die Lindau Islanders setzte sich die (…)

Eishockey-Oberliga: Wölfe starten mit Heimsieg gegen Lindau in Playoffs

Eishockey Oberliga: PlayOff-Gegner der Selber Wölfe steht fest

Für die Selber Wölfe heißt es an diesem Wochenende erst mal durchschnaufen. Am Dienstag geht es dann in die PlayOffs. Und jetzt steht (…)