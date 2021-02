Eishockey-Oberliga: Mannchen verstärkt Selber Wölfe im Tor

Kurz vor Ende der Wechselfrist haben die Selber Wölfe nochmal zugeschlagen: Der 21 Jahre alte Jan Joseph Mannchen verstärkt den VER Selb in der Eishockey-Oberliga ab sofort im Tor. Neben Florian Mnich und Michel Weidekamp kommt er als dritter Torhüter zum Einsatz. Den Vertrag mit Max Licht haben beide Seiten einvernehmlich aufgelöst.

Mannchen hat in der vergangenen Saison in Finnland in der zweiten Mannschaft von Naantali gespielt. In Selb sieht er für sich eine neue Herausforderung, schreibt der Linksfänger in einer Mitteilung.