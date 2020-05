Eishockey-Oberliga: Lukas Klughardt verlängert Vertrag

Die Selber Wölfe arbeiten weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Wie der Eishockey-Oberligist meldet, hat jetzt der nächste waschechte Selber seinen Vertrag verlängert. „Arbeitsbiene“ Lukas Klughardt geht in seine vierte Saison bei den Wölfen. Trainer Hohenberger schätzt vor allem den unermüdlichen Einsatz des 20jährigen Stürmers. Der gebürtige Marktredwitzer mit der Nummer 36 will unbedingt die Playoffs erreichen und hofft auf eine verletzungsfreie Saison, in der er sich weiterentwickeln und verbessern möchte. Aktuell holt sich Klughardt durch Krafttraining, Joggen und Radfahren die dafür nötigen Grundlagen.

© Mario Wiedel

© Mario Wiedel