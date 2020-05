Eishockey-Oberliga: Leitwolf Ondruschka verlängert bei den Selber Wölfen

Noch ist nicht klar, wann und wie die Eishockey-Oberliga in die neue Saison startet – trotzdem vermelden die Selber Wölfe eine richtungsweisende Personalentscheidung. Nach der Vertragsverlängerung von Böhringer und den beiden Neuzugängen Hammerbauer und Weidekamp, hat nun Kapitän Florian Ondruschka sein Engagement um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 33jährige Ondruschka geht damit in seine fünfte Saison bei den Wölfen und wird weiterhin mit der Rückennummer 17 und dem „C“ auf der Brust auflaufen. Der gebürtige Selber gilt als absolute Führungspersönlichkeit und Integrationsfigur und hat seit seiner Rückkehr nach Selb 208 Pflichtspiele für die Wölfe absolviert. Ein entscheidendes Kriterium für die Vertragsverlängerung war für Ondruschka Trainer Hohenberger. Man sei auf einer Wellenlänge, habe das gleiche Verständnis vom Eishockey und verkörpere eine ähnliche Philosophie, heißt es in der Pressemitteilung. Ondruschka brennt demnach schon auf die neue Saison und freut sich, Teil des neuen Teams zu sein. Neben den Spielen der ersten Mannschaft wird Ondruschka weiter als Betreuer der Wölfe U20, die in die DNL3 aufgestiegen ist, tätig sein. Im Sommer schließt der ehemalige Nationalspieler, der 551 Spiele in der DEL vorzuweisen hat, zudem sein BWL-Studium ab.