Eishockey-Oberliga: Herbert Geisberger ist zurück bei den Selber Wölfen

Er ist in Selb daheim und spielt jetzt auch wieder Eishockey dort: Stürmer Herbert Geisberger kehrt nach zwei Jahren zu den Selber Wölfen zurück.

Vor allem seine Kinder haben Geisberger den damaligen Wechsel übel genommen, aber auch beruflich ist er in Selb verwurzelt. Am Ende hat vor allem Lanny Gare immer wieder nachgefragt, sodass sich Geisberger letztlich für die Rückkehr zum Eishockey-Oberligisten entschieden hat. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, teilt der VER Selb mit. In der kommenden Saison läuft er wieder mit der Rückennummer 23 auf. Bis 2018 hatte Herbert Geisberger das Trikot der Wölfe sieben Jahre lang getragen und erzielte in über 330 Pfichtspielen über 200 Tore.