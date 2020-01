Schaffen die Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga den Einzug in die Meisterrunde oder geht es gegen den Abstieg. Diese Frage wird am Abend am letzten Spieltag der Hauptrunde entschieden. Während Weiden nach Regensburg muss und Sonthofen Rießersee empfängt, können die Selber mit einem Sieg beim Schlusslicht in Höchstadt alles klar machen. Vorstand Thomas Manzei:

Erstes Bully in Höchstadt ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.