Wechsel in der Eishockey-Oberliga: Linden nach Selb – Müller nach Weiden

Während noch nicht ganz klar ist, wann die Eishockey-Oberliga in ihre neue Saison starten kann, basteln die Selber Wölfe weiter an ihrem Kader. Und da präsentiert Trainer Herbert Hohenberger einen Wunschkandidaten: Felix Linden kommt von den Starsbulls Rosenheim und soll künftig die Defensive bei den Wölfen verstärken. Er hat schon Erfahrung in der DEL2 gesammelt und einen Einjahresvertrag unterschrieben, teilt der VER Selb mit.

Ein anderer Verteidiger verlässt die Wölfe hingegen. Dominik Müller läuft in der kommenden Saison bei den Nachbarn auf, den Blue Devils Weiden.