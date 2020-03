Eishockey-Oberliga: Erste personelle Entscheidungen bei den Wölfen

Eigentlich wären die Selber Wölfe am Abend in die Playoffs der Eishockey-Oberliga gestartet – das Corona-Virus hat das verhindert und die Saison ist beendet. Unterdessen gibt es erste personelle Entscheidungen bei den Wölfen. Verteidiger Steven Bär verlässt den Verein in Richtung Oberliga Nord. Auch Dominik Kolb läuft in der kommenden Saison nicht mehr für den VER auf – ihm liegt ein Angebot der Starbulls Rosenheim vor. Entsprechende Gerüchte hat Trainer Herbert Hohenberger Radio Euroherz bestätigt. Gestern hat es vereinsintern Gespräche gegeben, welche Spieler bleiben sollen und welche nicht.