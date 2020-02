Eishockey-Oberliga: ERC Sonthofen meldet Insolvenz an

Für den ERC Sonthofen geht es in der Verzahnungsrunde der Eishockey-Oberliga momentan um den sportlichen Klassenerhalt. Jetzt muss er auch ums finanzielle Überleben kämpfen. Der ERC Sonthofen meldet Insolvenz an – das hat der Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft am Morgen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Grund seien fehlende Mittel“ des Vereins, die zuletzt zu Zahlungsschwierigkeiten bei Gläubigern und Mannschaftslöhnen geführt hätten. Geschäftsführer Albert Füß verkündete diese Entscheidung gestern Abend zunächst den Gesellschaftern. Der Spielbetrieb des Eishockey-Oberligisten soll zunächst weitergehen. Inwiefern das Auswirkungen auf die Oberligateilnahme des ERC in der kommenden Saison hat ist noch unklar. Das hänge vom Insolvenzverfahren und den Statuten und Entscheidungen des Deutschen Eishockeybundes ab, heißt es weiter.