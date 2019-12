Eishockey-Oberliga: Blue Devils vs. Weiden 1

Ein richtungsweisendes Wochenende wartet in der Eishockey-Oberliga auf die Selber. Zweimal geht es mit den Blue Devils Weiden gegen das Team, das in der Tabelle einen Punkt hinter den Wölfen liegt. Im Kampf um die Teilnahme an der Meisterrunde zählen in den Derbys nur Siege. Co-Trainer Marc Thumm:

Mit dabei sind erstmals die beiden Neuzugänge Pisarik und Mechel – und auch Verteidiger Bär und Torwart Deske kehren nach überstandenen Verletzungen zurück in den Mannschaftskader. Erstes Bully in Weiden ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.