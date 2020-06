Tschechien will seine Grenzen schon ab übermorgen statt erst ab 15. Juni öffnen. Das hat heute der Ministerpräsident Andrej Babis der (…)

Corona: Update am Nachmittag

Statistisch gesehen werden in Oberfranken täglich fast zwei Polizisten angegriffen. Die Anzahl der Übergriffe auf oberfränkische (…)

Gewalt gegen Polizisten nimmt zu: Auch in Oberfranken

Tschechien will Grenze schon früher öffnen

Gerade in Zeiten von Corona wird deutlich, wie wichtig die Kinderbetreuung ist. Das hat heute (DO) auch der Marktredwitzer (…)

Richtfest: Am Margarethenkindergarten in Marktredwitzer Ortsteil Brand

BRK Wunsiedel: Erste Hilfe-Kurse starten wieder

Nach zwölfwöchiger coronabedingter Pause bietet der BRK-Kreisverband Wunsiedel ab sofort wieder Kurse in Erster Hilfe an. Man starte in (…)