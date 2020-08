Eishockey-Hilfsfonds: Herrmann sagt Unterstützung zu

Geplant ist, dass am 16. Oktober die Saison der Oberliga Süd startet … Geisterspiele haben die Vereine ausgeschlossen, weil man die Eintrittsgelder braucht, um den Spielbetrieb zu finanzieren. Der Freistaat Bayern soll einspringen, haben jüngst die Freien Wähler gefordert und jetzt gibt es positive Signale aus dem Maximilianeum:

In einem Antwortschreiben an den haushaltspolitischen Sprecher der Freien Wähler-Landtags-Fraktion und ehemaligen Präsidenten des ESV Kaufbeuren, Bernhard Pohl, hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann den Vereinen der Oberliga Süd Hilfe zugesagt. Er will sich bei Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür einsetzen, dass das bereits bestehende Bundesprogramm auf die Süd-Oberligisten ausgedehnt wird. Gelingt das, erhalten die 13 Vereine 80 Prozent der ausfallenden Zuschauereinnahmen. Im Raum steht eine maximale Summe von 30 bis 50 Millionen Euro. Damit wäre die nächste Saison der Eishockey-Oberliga gesichert! Bei der Frage, ob auch Zuschauer in die Stadien dürfen, hält sich Herrmann bedeckt. Man müsse sehr sorgsam die weitere Entwicklung beobachten und situationsbedingt entscheiden, so der Innenminister.