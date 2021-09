Eishockey: Generalprobe vor Saisonstart für die Selber Wölfe

Der Countdown läuft – und die Fans der Selber Wölfe können den DEL2-Saisonstart am 01. Oktober kaum noch erwarten. An diesem Wochenende stehen für die Mannschaft von Herbert Hohenberger aber erst noch die beiden letzten Testspiele an – dabei testen die Wölfe zweimal gegen die Eispiraten Crimmitschau – dabei wird Neuzugang Nikita Naumann zu seinem ersten Einsatz im Wölfe-Dress kommen. Erstes Bully im Sahnpark ist heute um 20 Uhr – das Rückspiel am Sonntag in der Selber Netzsch-Arena beginnt um 17 Uhr. Sprade TV überträgt beide Spiele live.