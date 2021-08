Eishockey: Drei Jungwölfe für den VER Selb

Da kann man sich schnell mal alt fühlen, wenn man hört, aus welchen Jahrgängen die drei neuen Spieler der Selber Wölfe stammen. Die dann übrigens auch in der DEL2 aufs Eis dürfen:

Torhüter Justin Spiewok, geboren 2003, und die Stürmer Maxim Kryvorutskyy sowie Philip Woltmann – beide Jahrgang 2002 – verstärken das Eishockey-Team um Trainer Herbert Hohenberger.

Der 18-jährige Spiewok aus Niederbayern ist damit der dritte Goalie der Selber Wölfe, konnte in Schwenningen und Straubing schon DEL-Erfahrung sammeln. Philip Woltmann ist sein letztjähriger Teamkollege, kommt ursprünglich aus Niedersachsen und stand schon für die Young Kassel Huskies auf dem Eis. Mit den ‚Älteren‘ bekommen es die Selber Wölfe im Herbst zu tun. Woltmann soll sich auch in Selb als Teamleader beweisen können. Maxim Kryvorutskyy kommt aus Nürnberg und hat für Höchstadt schon gegen die Selber Wölfe gespielt. Er konnte schon in Nürnberg, Regensburg, Füssen und Kanada Erfahrung sammeln. Alle drei sollen hauptsächlich in der U20 zum Einsatz kommen, trainieren aber in der DEL2-Mannschaft mit.

Selber Wölfe, DEL2, U20 – zuletzt Schwenninger ERC U20

Justin Spiewok

Geburtstag: 19.06.2003

Geburtsort: Bogen

Größe: 184 cm

Gewicht: 77 kg

Fanghand: Links

Philip Woltmann

Geburtstag: 21.05.2002

Geburtsort: Georgsmarienhütte

Größe: 185 cm

Gewicht: 82 kg

Selber Wölfe, DEL2, U20 – zuletzt Höchstadter EC

Maxim Kryvorutskyy

Geburtstag: 29.10.2002

Geburtsort: Nürnberg

Größe: 177 cm

Gewicht: 70 kg

© Michael Hermann

Spiewok

© Thorsten Franzisi/Sport Augsburg

Kryvorutskyy

© Jonas Uhlenbrock

Woltmann

Mehr Infos findet ihr beim VER Selb.