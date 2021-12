Nach einer indiskutablen Leistung haben die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 das Derby gegen die Bayreuth Tigers mit 4:6 verloren. (…)

DEL2: Wölfe empfangen Eislöwen

In der DEL2 steht für die Selber Wölfe am Abend das nächste Heimspiel an. Gegen den Tabellenvierten aus Dresden wollen die Wölfe (…)