Eishockey: DEL2 veröffentlicht Spielplan

Die DEL2 startet am 01. Oktober in ihre neunte Saison. Mit dabei sind auch zum ersten mal die Selber Wölfe. Bayreuth auswärts und Vizemeister Kassel zu Hause heißen die beiden Auftaktgegner – jetzt steht der komplette Spielplan für den anstehenden Eishockey-Winter 2021/22 fest.

An 52 Spieltagen kämpfen die Teams bis zum 6. März um die bestmögliche Ausgangssituation für die heiße Phase der Saison. Die Endrunden beginnen mit den Pre-Playoffs der Plätze 7 bis 10 am 9. März. Die Playoff-Viertelfinal-Serien sowie die Playdowns starten dann am 16. März. Der Meister-Nachfolger der Bietigheim Steelers soll spätestens Ende April gefunden sein – der sportliche Absteiger steht spätestens am 12. April fest. Nach der vergangenen Saison ohne Zuschauer in den Eishallen sehnen sich die Liga, die Clubs, die Spieler und die Fans nach einer Rückkehr der Anhänger in die Stadien.

Den kompletten Spielplan findet ihr auf unserer Homepage. Die im Laufe der vergangenen Saison angepassten Anfangszeiten bleiben auch für die kommende Spielzeit bestehen. Sonntags steigt das Eröffnungs-Bully in der NETZSCH-Arena um 17 Uhr, freitags und wochentags um 19 Uhr 30 Uhr.