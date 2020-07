Eishockey: DEB stellt Hygiene- und Zuschauerkonzept vor

Gut zweieinhalb Monate hat es gedauert: Die Task Force Eishockey hat ihr umfangreiches Hygiene- und Zuschauerkonzept präsentiert, das die Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb beschreibt und sich als Leitfaden für die Eishockeyclubs versteht.

Die Arbeitsgruppe hat auf gut 80 Seiten ein Bündel an Maßnahmen aufgeführt. Jetzt müssen die Vereine ihre lokalen Besonderheiten einflechten und das Resultat den Gesundheitsämtern vor Ort vorlegen. Die Oberligisten wie die Selber Wölfe dürften verstärkt auf Online-Ticketing setzen – so könnte man direkt Name und Telefonnummer erfassen, was wichtig wäre, um im Fall der Fälle eine Infektionskette ermitteln zu können. Ebenfalls wahrscheinlich ist eine Maskenpflicht für Zuschauer im Stadion. Zudem dürfte eine Begrenzung der Zuschauerzahl zum Tragen kommen.