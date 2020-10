Eishockey: Beide Testspiele der Selber Wölfe gegen Leipzig in Selb

Das für den Freitag angesetzte Testspiel der Selber Wölfe bei den Ice Fighters Leipzig findet in Selb statt. Wie der Eishockey-Nord-Oberligist auf seiner Homepage schreibt, ist unter anderem das bislang noch genehmigte Hygienekonzept im Leipziger Kohlrabizirkus, der Spielstätte der Sachsen, Grund für die Verlegung. Außerdem sei die Eisaufbereitung voraussichtlich noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter. Spielbeginn in der Netzsch-Arena ist um 20 Uhr – am Sonntag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander, dann wie geplant ebenfalls in Selb. Ob bei den Spielen Zuschauer erlaubt sind, soll heute im Laufe des Tages feststehen. Ungeachtet dessen arbeiten die Vereine daran, die Testspiele über den Streaming-Anbieter Sprade TV zu zeigen. Radio Euroherz berichtet am Sonntag live im Rahmen eines „Eiszeit“-Spezial.