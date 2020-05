Eisheilige verzögern Bauarbeiten: A9 bei Hof-West weiter gesperrt

Die Sonne hat uns in der vergangenen Woche wieder verwöhnt. Jetzt sind die Eisheiligen da, die Regen und Schnee bringen. Das macht den Bauarbeiten auf der A9 einen Strich durch die Rechnung. Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt, ist für den Einbau einer neuen Straßendecke Trockenheit notwendig. Die Bauarbeiten zwischen Münchberg-Nord und dem Dreieck Bayerisches Vogtland gehen deshalb noch bis Ende des Monats weiter. In Richtung Berlin muss die Autobahn bei Hof-West bis Mittwoch weiter gesperrt bleiben. Autofahrer sollen am besten auf andere Anschlussstellen ausweichen und der Umleitung folgen.