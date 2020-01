Eisdisko Selb: Mit dem Bus geht’s hin

Bevor am Sonntag für die Selber Wölfe das letzte Heimspiel der Hauptrunde ansteht, darf heute wieder jeder in der Netzsch-Arena aufs Eis. Die Eisdisko ist immer am ersten Samstag im Monat um 20 Uhr. Neu ist heute aber ein besonderer Service des Landkreises Wunsiedel. Auf dem ersten Jugendklimagipfel im Sommer haben viele Jugendliche nämlich den Wunsch geäußert, mit dem Bus zu den Eisdiskos fahren zu können. Das ist heute möglich. Die erste Linie fährt von Rehau aus über Schönwald an die Selber Eishalle, die zweite über Nagel, Tröstau, Weißenstadt, Kirchenlamitz und Marktleuthen und die dritte über Wunsiedel, Marktredwitz, Arzberg und Hohenberg. Die einzelne Fahrt kostet für Kinder jeweils einen Euro, für Erwachsene drei Euro. Dazu kommt noch der Eintritt zur Eisdisko – der beträgt 1 Euro 50.