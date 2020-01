Eisbahn im Marktredwitzer Stadtpark: Jetzt noch länger geöffnet

Bei den Temperaturen ist in der Region erstmal nicht an Eislaufen zu denken. Dass das aber sehr beliebt ist hat Marktredwitz gezeigt. Die Eisbahnen am Benker-Areal und im Stadtpark waren immer ein Anlaufpunkt. Seit dem Marktredwitzer Adventszauber kann aber trotzdem wieder jeder seine Runden drehen. Seitdem gibt es eine Kunsteisbahn. Und der Betrieb läuft jetzt sogar noch länger – genauer gesagt bis zum 16. Februar.

Unter der Woche öffnet die Eisbahn um 14 Uhr, am Wochenende und in den Ferien schon um 10 Uhr. Das Fahren auf der Fläche ist kostenlos. Wer kein Equipment hat, muss nicht auf den Spaß verzichten. Neu ist ein Schlittschuh- und Helmverleih.