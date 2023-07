Einzige mobile Jugendkunstschule Bayerns: 320.000 Euro Förderung für JuKu Mobil Fichtelgebirge und Hofer Land

Aus dem Projekt einer mobilen Jugendkunstschule eine dauerhafte Einrichtung machen. Das Ziel verfolgt Stefan Frank, Geschäftsführer des JuKu-Mobils. Das JuKu Mobil Fichtelgebirge & Hofer Land hat einen Förderbescheid von 320.000 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bekommen.

, so Stefan Frank. Der Großteil des Geldes geht in das Projekt „jung & vor Ort“. Das bringt Künstler mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Die kommen meistens aus schwierigen sozialen Situationen und können sich durch ihre künstlerischen Arbeiten positive Aufmerksamkeit verschaffen.

Ein weitere Teil des Geldes geht in die Kunstwerkstatt St. Josef. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel bietet das JuKu Mobil regelmäßige Termine und Ferienworkshops an.