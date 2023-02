Einwohnerzahlen steigen: In Hof leben wieder 48.000 Menschen

In Hof leben mittlerweile wieder mehr als 48.000 Menschen. Bis 2014 war die Einwohnerzahl eigentlich auf unter 45.000 gesunken. Seit spätestens vergangenem Jahr zeigt der Trend klar nach oben.

Das liegt natürlich am Zuzug von Geflüchteten aus Krisengebieten wie der Ukraine. Aber auch Studierende aus dem Ausland wissen Hof zu schätzen, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Hof ist Genussstadt mit höchster Lebensqualität, ist Döhla überzeugt. Sie hofft, dass viele Zugezogene, junge Menschen und Familien in Hof ihren Lebensmittelpunkt finden.