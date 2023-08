Falls ihr euren Wohnsitz ummelden oder einen neuen Pass beantragen wollt, dann müsst ihr in Plauen ab heute ein bisschen aufpassen. Wegen einer Softwareumstellung hat das Einwohnermeldeamt bis zum 2. September geschlossen. Die Schließung betrifft auch den ersten Samstag im Monat. Um das auszugleichen, öffnet das Einwohnermeldeamt in Plauen dafür am Vormittag des 23. September.