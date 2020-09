Einweihung: Sibler bei Textiltechnikum Münchberg

Vier Jahre nach dem Spatenstich ist am Campus Münchberg der Hochschule Hof das neue Technikum offiziell eingeweiht worden. Mit dabei war auch Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Für ihn sind die rund 9,5 Millionen Euro, die man in den Ausbau des Münchberger Textilkompetenzzentrums investiert hat, jeden Cent wert:

Die Forschungsprofessur hat bereits im vergangenen Jahr ihren Dienst aufgenommen und widmet sich neben der Weberei-Vorbereitung und der Spinnerei auch der Vliesstoffproduktion. So soll in Münchberg am Material für Mund-Nasen-Masken geforscht werden. Kürzlich hatte der Vliesstoffhersteller Sandler aus Schwarzenbach an der Saale 600.000 Euro gespendet, um die Textilforschung in Münchberg voranzubringen.