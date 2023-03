Einweihung: Neues Caritas-Seniorenzentrum in Hof

2019 hat die Caritas damit begonnen, das Seniorenheim an der Kolpingshöhe in Hof neu zu bauen. Mittlerweile ist das Seniorenzentrum fertig. Die Bewohner sind auch schon in das neue Haus eingezogen. Am Vormittag (10 Uhr) wird die Einrichtung jetzt offiziell eingeweiht. Insgesamt stehen in dem Seniorenzentrum 80 Pflegplätze zur Verfügung. Eine Besonderheit ist außerdem die sogenannte Young Care-Wohngemeinschaft. Dort gibt’s sechs Plätze für pflegebedürftige Menschen im Alter zwischen 25 bis 65 Jahren. Konkret geht’s um Erwachsene, die durch einen Unfall oder eine Krankheit auf Hilfe angewiesen sind. Sie sollen in der Wohngemeinschaft möglichst eigenständig leben können. Außerdem gibt’s im neuen Seniorenzentrum eine Tagespflege und einen speziellen Bereich für demente Menschen.