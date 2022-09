Einweihung des Interventionszentrums: Erstes Bau-Teilprojekt am Sana Klinikum fertig

Wer regelmäßig am Sana Klinikum in Hof vorbeifährt, hat bemerkt, dass es gewachsen ist. Vor drei Jahren ist der Spatenstich für das neue Interventionszentrum erfolgt. Es bringt wichtige Funktionsabteilungen zusammen, und verbessert somit die Struktur im Klinikum. Heute eröffnen die Verantwortlichen das Zentrum offiziell. Es beheimatet zum Beispiel die Endoskopie und den Herzkatheter. Mit der Inbetriebnahme des Interventionszentrums ist das erste Teilprojekt des ersten Bauabschnitts abgeschlossen. Das millionenschwere Bauprojekt bekommt finanzielle Unterstützung vom Bayerischen Gesundheitsministerium und der Regierung von Oberfranken. Bei der Eröffnung am Mittag (12 Uhr) sind deshalb auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz dabei.