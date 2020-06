Eintracht will Bayern im Pokal-Halbfinale erneut düpieren

München (dpa/lhe) – Zwei Jahre nach dem Triumph von Berlin will Eintracht Frankfurt den großen Favoriten FC Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokals erneut überraschen. Zwar geht der hessische Fußball-Bundesligist als klarer Außenseiter in das heutige Geisterspiel. Doch der fünfmalige Cup-Gewinner ist fest gewillt, wie schon 2017 und 2018 das Endspiel in der Hauptstadt zu erreichen. Verzichten muss Trainer Adi Hütter auf Flügelflitzer Filip Kostic, der nach seiner Roten Karte im Viertelfinale gegen Werder Bremen gesperrt ist.