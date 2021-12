Einstieg in die Ausbildung erleichtern: Projekt in Hochfranken mit 80.000 Euro gefördert

Besonders Jugendliche hatten es in der Pandemie schwer.

Um Schülern die Berufsorientierung und den Einstieg in die Ausbildung zu erleichtern, gibt es jetzt ein vom Freistaat gefördertes Projekt. Träger ist das Berufliche Fortbildungszentrum Hochfranken. 40 junge Erwachsene und Jugendliche aus Hochfranken sollen binnen eines Jahres in den Ausbildungsmarkt integriert werden. Dafür gibt es 80.000 Euro Fördermittel aus dem Bayerischen Arbeitsmarktfonds. Das teilt das Bayerische Arbeitsministerium mit. Mit dem Fördergeld sollen die 40 Teilnehmer, die oft auch aus schwierigen Verhältnissen stammen, den Übergang von Schule in die Arbeitswelt schaffen. Es gibt Gruppen- und Einzeltraining und sozialpädagogische Betreuung.