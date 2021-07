Einschulung: Aktion Schultüte startet wieder

Die Kinder, die schon in die Schule gehen, fiebern den Sommerferien entgegen. Andere warten darauf, dass sie im September zum ersten Mal ins Klassenzimmer dürfen. So eine Einschulung ist aber recht teuer. Die Kinder brauchen Stifte, Hefte und einen Schulranzen. Damit auch Kinder aus finanziell schwächeren Familien ausgestattet sind, gibt es in Hof die „Aktion Schultüte“ von Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt und dem Bayerischen Roten Kreuz. Unternehmen und Privatpersonen spenden Geld für die Schulausstattung. Die könnt ihr euch dann, solange der Vorrat reicht, in den Beratungsstellen der KASA in Hof, Münchberg und Naila abholen. Voraussetzung für die Unterstützung sind ein Einkunftsnachweis und eine Schulbescheinigung.

© Diakonie Hochfranken