Einschränkungen im Zugverkehr alex / oberpfalzbahn

Der Winter und damit die Weihnachtsmärkte rücken immer näher. Einige Entscheidungen dazu sind in Bayern und auch in der Region bereits (…)

Pflastersteine in Styropor – Selber Zöllner stellen ca. 500.000 Stück Schmuggelzigaretten sicher

Kein Liftbetrieb am Kornberg

Der Skilift am Großen Kornberg wird in diesem Winter nicht laufen – das liegt aber nicht am fehlenden Schnee. Vielmehr hat der (…)