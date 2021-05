Einsatz in Hofer Ottostraße: Brand in Dachstuhl

In der Ottostraße in Hof hat am Vormittag ein Dachstuhl Feuer gefangen. Wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken berichtet, sind mehrere Anrufe über starke Rauchentwicklung aus einem Dach hereingekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Brand vor Ort bestätigt. Vorsorglich sind auch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort gewesen. Das Feuer ist gelöscht – aktuell laufen die Nachlöscharbeiten. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Wie der Brand zustande gekommen ist, ist noch unklar.