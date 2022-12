Einsatz gegen Gewalt: Karo e.V. aus Plauen bekommt hohe Fördersumme

Der Verein Karo e.V. aus Plauen setzt sich gegen jegliche Form der Gewalt ein. Vorrangig geht es den Verantwortlichen aber um sexuelle Ausbeutung von Kindern, Menschenhandel oder Zwangsprostitution. Für seinen Einsatz bekommt der Verein nun finanzielle Hilfe von der Deutschen Fernsehlotterie. Im Beisein von Landrat Thomas Hennig und Oberbürgermeister Steffen Zenner übergibt die Fernsehlotterie am Morgen die Fördersumme in Höhe von 79.000 Euro an den Verein Karo e.V. Das Geld ist speziell für das Projekt „Wege aus sexualisierter und organisierter Gewalt: Onlineberatung für Betroffene“ gedacht.