Einsatz fürs Vogtlandorchester: Mann aus Plauen bekommt Bundesverdienstorden verliehen

Den Bundesverdienstorden bekommen Menschen, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft eingesetzt haben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verleiht die Auszeichnung heute um 14 Uhr 30 an zwei Bürger aus Sachsen – darunter auch ein Mann aus dem Vogtland. Stefan Fraas aus Plauen hat sich schon kurz nach der Wiedervereinigung für den Erhalt des Vogtlandorchesters eingesetzt. Außerdem hat der 59-Jährige mehrere Bildungskonzerte und Musikprojekte für Kinder und Jugendliche auf den Weg gebracht. Damit will er auch ein jüngeres Publikum für Musik begeistern.