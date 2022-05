Einsatz für Oberfrankenkaserne in Hof: Hans-Peter Friedrich mit Ehrennadel ausgezeichnet worden

Die Zentrale Untersuchungsstelle der Bundeswehr für Technische Aufklärung hat den hochfränkischen Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhalten unter anderem Personen des öffentlichen Lebens, die sich in der Vergangenheit sehr verbunden mit der Dienststelle gezeigt haben. Da die Oberfrankenkaserne in Hof die letzte Bundeswehrkaserne in Oberfranken ist, werde sich Hans-Peter Friedrich auch Zukunft für diesen Standort stark machen, erklärt er in einer Pressemitteilung. Er hat als erster nicht-militärische Amtsträger diese Ehrennadel verliehen bekommen.