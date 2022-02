Einsatz für Naturschutz: Bayerische Auszeichnung für Dětmar Jäger aus Asch

Der Austausch zwischen Deutschland und Tschechien macht sich natürlich vor allem hier in der Region bemerkbar. Zum Beispiel durch viele gemeinsame Projekte. Auch Dětmar Jäger aus Asch engagiert sich in Tschechien und Deutschland – als Naturschützer. Er setzt sich seit Jahrzehnten in der Region für den Erhalt der Flussperlenmuschel ein. Von Landrat Oliver Bär hat Jäger jetzt die Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt bekommen. Der Hofer Landrat betonte den Einsatz von Jäger. Ob bei Rettungsaktionen oder auch beim Nachzugsprojekt an der Huschermühle bei Regnitzlosau. Auch andere Laudatoren haben seinen Einsatz für die Tiere und seinen länderübergreifenden Einsatz betont.