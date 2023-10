Einsatz am Samstagabend: Brand in Ort bei Helmbrechts

Am Abend ist es in Ort, einem Ortsteil von Helmbrechts (Lkr. Hof) zu einem Brand in einem Gebäudekomplex gekommen. Nach ersten Informationen brach das Feuer in der Scheune aus und drohte auf das angebaute Wohnhaus überzugreifen. Die Flammen schlugen aus dem Dach des Gebäudes und es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Über 100 Feuerwehrkräfte waren vor Ort im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Häuser zu verhindern. Die Bewohner des Gebäudekomplexes konnten sich in Sicherheit bringen. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist bislang noch unklar.