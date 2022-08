Einsatz am Abend: Balkon brennt in Hof

Die Feuerwehr ist am Abend in Hof in die Blücherstraße zu einem Wohnungsbrand gefahren. Dabei hat sich herausgestellt, dass das Feuer von einem Balkon ausgeht. Die Wohnung war dagegen leer. Trotzdem war die Hitze so groß, dass einige Scheiben geborsten waren und das Feuer drohte aufs Dach überzugreifen, berichtet das Nachrichtenportal NEWS5. Die Feuerwehr konnte das jedoch verhindern und verletzt wurde auch niemand. Warum das Feuer auf dem Balkon ausgebrochen ist, ist aktuell noch unklar.